Le Royaume-Uni réaffirme son engagement en faveur du développement du système éducatif tchadien

Lors d'une récente rencontre mardi à Ndjamena, les représentants du Royaume-Uni et du Tchad ont réaffirmé leur détermination à renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation. Ces échanges hautement fructueux ont permis de dresser un état des lieux des besoins du système éducatif tchadien et de définir un cadre de partenariat plus étroit.





Les discussions ont porté sur des thématiques clés telles que :



Le renforcement des capacités des enseignants: Des programmes de formation initiale et continue seront mis en œuvre pour améliorer les compétences pédagogiques des enseignants et leur permettre de mieux répondre aux besoins des élèves.

L'amélioration des infrastructures scolaires: Des investissements seront réalisés pour construire et réhabiliter des écoles, équiper les salles de classe et améliorer l'accès à l'eau potable et à l'électricité.

Le développement de programmes éducatifs adaptés: Des curricula seront élaborés en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour garantir leur pertinence et leur adéquation avec les réalités du terrain.

Le soutien à la gouvernance du secteur éducatif: Des actions seront menées pour renforcer les capacités des institutions éducatives et améliorer la planification, le suivi et l'évaluation des politiques éducatives.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'une volonté commune de promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants tchadiens, conformément aux Objectifs de développement durable.