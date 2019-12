Le Rugby X débarque sur l’Ile Maurice

Dans le cadre de son programme olympique Mauritius2024, la Rugby Union Mauritius (http://www.Mauritius.Rugby/) développe différentes formes de rugby afin de toucher un maximun de joueurs et joueuses sur l’ile et notamment le RugbyX, nouvelle version rugby lancée par World Rugby en 2019.

RugbyX est un outil de développement fantastique intégré depuis septembre par quatre fédérations actuellement ( Australie, England, Ireland, New Zealand ) dans divers programmes scolaire, haute performance et développement.

L’ile Maurice en étant la 5eme suit l’exemple de ces fédérations en intégrant le RugbyX dans son programme de développement, notamment auprès de ses jeunes mais aussi dans le milieu scolaire pour 2020.

En ce week-end du 23 Novembre, le RugbyX a été testé sur les générations U16 Hommes et Femmes venant de club et du milieu scolaire. C’était plus de 70 joueurs qui se sont essayés à cette nouvelle pratique au complexe sportif de haute performance SPARC dans une atmosphère joyeuse.

Les joueurs ont appréciés particulièrement le duel 1vs1 lors des égalités. Cf Video

Jean-Baptiste Gobelet, DTN

Je suis de trés près le RugbyX et les nouvelles formes de Rugby en général. Le fait de voir ces 4 nations s’intéressaient aussi fort á cet outil n’est pas surprenant dans leur politique de développement.

Dans le cadre de la formation du joueur, pratiquer d’autres sports mais surtout toutes les formes de rugby ( XV, Sevens, 10s, Beach, Touch, RugbyX, voir même XIII pour mes joueurs overseas) est pour moi la base, cela développe indéniablement les qualités techniques, physiques, tactique et mentale du joueur.

Chaque rugby et notamment le RugbyX peut amener beaucoup techniquement pour le joueur sur des phases bien précises. Par exemple, offensivement nous avons pu notés beaucoup plus d’activités sur le dézonage en milieu de terrain. Les joueurs prennent plus d’initiatives et cherchent des angles de courses plus précis pour mettre á défaut le bloc défensif. Il y a une multiplication des connexions offensives. On remarque d’autres forts points d’activation dans le jeu bénéfique pour les joueurs dans le cadre de la haute performance.

En générale, cela sera un outil essentiel dans le développement avec des populations nouvelles notamment le scolaire, voulant s’initier à la pratique du rugby.

Nathan Harel, Capitaine U16 de l’équipe nationale.

Nous avons découvert le RugbyX ce week-end et nous avons passé un super moment entre les joueurs on ne voulait pas s’arrêter. Un nouveau format trés fun qui demande plus de technique en terme de passe, de ruck mais aussi une bonne cohésion collective. Un bon moyen pour progresser dans notre rugby.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rugby-x-arri...