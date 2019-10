Le Rwanda et le Tchad vont coopérer pour renforcer la gestion des finances publiques

Dans le cadre du partenariat de coopération Sud-Sud, le Ministère des finances et de la planification économique de la République rwandaise a signé un mémorandum d’accord avec le Ministère des finances et du budget de la République du Tchad.



C'est à cet égard que le gouvernement du Tchad cherche à emprunter les meilleures pratiques du Rwanda en matière de gestion des finances publiques, notamment l'automatisation des processus de gestion des finances publiques.

La coopération est motivée par la volonté d'établir un cadre de renforcement des capacités techniques et humaines en vue d'une meilleure gouvernance des finances publiques. Elle portera sur les domaines fondamentaux suivants :

• réforme de la gestion des finances publiques

• développement et mise en œuvre du système intégré de gestion des finances publiques

• Fiscalité (taxes et douanes)

• Gestion du personnel de l'État et de la masse salariale

• Investissements

• Tout autre domaine sur lequel les deux parties conviendront.



Les deux parties s'engagent à échanger des ressources techniques et des experts sur le terrain pour aider l'autre partie à mettre au point le système intégré de gestion financière et à le mettre en œuvre.



Dans le cadre de ce mémorandum, le développement et la mise en œuvre du système intégré d'information sur la gestion financière (IFMIS) seront coordonnés par l'Initiative de coopération avec le Rwanda et seront chargés d'aider le Tchad à mettre en œuvre ce système.