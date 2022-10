Le Rwanda va élargir son appui à l’armée centrafricaine pour l'aguerrissement des soldats

KIGALI - Le président centrafricain Faustin Archange Touadera a eu une séance de travail avec son homologue rwandais Paul Kagamé le 26 octobre. La coopération bilatérale était au centre des échanges.



A l'issue de cette rencontre qui a duré 2 heures, les deux chefs d'Etat ont fait le tour d'horizon de l'actualite de la sous-région et ont convenu de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines au profit de leurs pays.



Très présent dans le domaine de la sécurité en République Centrafricaine, le Rwanda va élargir son appui aux Forces Armées Centrafricaines dans la formation et l'aguerrissement des soldats.



Le Rwanda et la RCA vont renforcer la coopération économique grâce au partage de son expérience dans le domaine de l'agro-industrie qui est l'un des facteurs de son développement.



Afin de créer un cadre propice aux investisseurs des deux pays, les présidents Touadera et Kagamé souhaitent la conclusion d'un partenariat entre les deux partie. Cela va leur permettre d'organiser des voyages d'affaires et d'échanges au bénéfice des investisseurs et de mieux leur permettre de cibler les secteurs d'activités.



Enfin les deux chefs d'Etat condamnent la multiplication des mauvaises informations dont le but est de ternir les images de leurs pays et de ralentir la cadence de l'intensification de leur relation bilatérale, rapporte la Présidence centrafricaine.