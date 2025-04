Le Syndicat des Fonctionnaires et Contractuels du Tchad (SYFOCT) installe son bureau provincial de N'Djamena

Lors de son discours, le président national du SYFOCT a exprimé son enthousiasme et son engagement envers les défis que le syndicat doit relever, notamment les irrégularités de paiement, le non-respect des règlements, les affectations abusives, le manque de dialogue social et la reconnaissance insuffisante des contractuels. Il a souligné l'importance d'un combat ferme mais responsable, prônant un dialogue ouvert mais strict sur les principes fondamentaux.



La nouvelle entité vise à renforcer la médiation, la mobilisation et la revendication des droits des travailleurs, en coordination avec le bureau national. Le président a mis l'accent sur la nécessité pour le bureau de rester proche de la base, d'être à l'écoute des agents, et de travailler avec transparence et esprit d'équipe. Le bureau provincial est dirigé par Mahamat Ali Dieudonné.



Le président Abdelbassit Mahamat Yacoub Dabio a remercié tous ceux qui ont contribué à l'installation du bureau et a exprimé ses meilleurs vœux pour le succès de ses futures missions. Il a rappelé que le syndicat n'est pas l'ennemi de l'État mais un partenaire social essentiel, engagé à promouvoir un environnement de travail sain et équitable.