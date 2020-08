"Le Tchad a cette capacité à s'adapter aux difficultés", Dr. Haroun Kabadi

"Ce que je retiens c'est que le Tchad, le gouvernement de notre pays a cette capacité de s'adapter aux difficultés inhérentes aux aléas", a déclaré mardi le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, lors de l'examen du projet de Loi de finances rectificatif au Palais de la démocratie.



Selon lui, "il s'agit de la santé, de la sécurité, de la crise économique liée à la baisse du prix du pétrole, également des activités économiques des entreprises qui ont connu des difficultés."



"L'exécutif a su s'adapter et prendre des mesures aussi bien d'adaptation que d'atténuation afin que la situation économique se poursuive dans les meilleurs conditions", a-t-il estimé.



Et d'ajouter : "c'est vrai que tout n'est pas rose en ce moment, les entreprises connaissent des difficultés. Je suis sûr que le gouvernement trouvera les moyens de relancer. Plus les entreprises seront relancées, mieux l'économie se portera, et mieux l'emploi également se portera."



D'après Haroun Kabadi, "tous les efforts faits par le gouvernement sont positifs mais il reste encore beaucoup à faire. La pandémie est encore là, le prix du pétrole est toujours très, très bas. Il faut continuer à faire des efforts avec nos partenaires."