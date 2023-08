Le Tchad à l'épreuve du changement climatique : RGDRN-Batha mène le débat

L'objectif de la conférence-débat était d'expliquer ce qu'est le changement climatique, tout en sensibilisant et éduquant le public sur les phénomènes liés au changement climatique.



Ali Mahamadia, coordinateur du RGDRN-Batha, a affirmé que cette conférence était l'occasion d'examiner comment les organisations de la société civile font face aux changements climatiques au Tchad. Elle visait également à promouvoir le respect des obligations face à ces changements, les droits de chacun à vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable, et la jouissance effective du droit de l'homme. De plus, elle abordait les outils de lutte contre le changement climatique et comment faire respecter les droits fondamentaux et leurs conséquences matérielles.



Lors de sa présentation, le panéliste Dr. Mahamat Brahim Nouradinne a souligné que le changement climatique provoque des variations à long terme des températures et des conditions météorologiques. Il peut également être défini à travers ses effets et les différentes réactions des gens face à ces phénomènes. Le changement climatique est principalement causé par l'homme et contribue à la dégradation du climat par les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, la sécheresse, les crises alimentaires, les risques sanitaires, la perte de biodiversité, l'extinction d'espèces animales, etc.