Le Tchad à l'honneur au Digital African Summit et ICT Maghreb 2024 à Alger

Du 23 au 25 avril 2024, Alger en Algérie a vibré au rythme du Digital African Summit et ICT Maghreb 2024, un forum majeur dédié à l'innovation technologique en Afrique et au-delà. Cet événement d'envergure a réuni des leaders du secteur venus du continent et du monde entier pour échanger, collaborer et façonner l'avenir du numérique.



Le Tchad a joué un rôle de premier plan dans cette édition du forum, représenté par son excellence Nassir Idriss Adam, Coordonnateur du Programme National de Santé Numérique. En tant que panéliste, M. Idriss Adam a eu l'honneur de présenter l'expérience du Tchad dans le domaine de la santé numérique.

Cette intervention a permis de mettre en lumière les progrès réalisés par le Tchad dans la digitalisation de son système de santé. M. Idriss Adam a également plaidé auprès des partenaires internationaux pour un soutien accru au développement de la santé numérique au Tchad.



Au-delà de sa participation en tant que panéliste, M. Idriss Adam a pu profiter de cette occasion pour visiter les différentes expositions et rencontrer des acteurs clés du secteur technologique. Ces échanges ont été riches en enseignements et en opportunités de collaboration pour le développement de la santé numérique au Tchad.



Cette édition du forum a été un véritable succès, rassemblant des participants venus de divers pays d'Afrique et du monde. Les échanges fructueux et les partenariats noués lors de cet événement contribueront sans aucun doute à l'essor du numérique en Afrique et au-delà.



La participation active du Tchad au Digital African Summit et ICT Maghreb 2024 démontre l'engagement du pays à jouer un rôle de premier plan dans le développement de la santé numérique en Afrique. Les efforts déployés par le gouvernement et les acteurs du secteur portent leurs fruits et permettent au Tchad de se positionner comme un modèle à suivre dans ce domaine.