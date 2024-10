Le Tchad à l'honneur du 19ème Sommet de la Francophonie : reconnaissance internationale et perspectives d'avenir

Le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a été représenté lors de la cérémonie de clôture par le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, S.E.M. Abderaman Koulamallah.



Les dirigeants présents ont discuté des différentes crises affectant l’espace francophone, tout en saluant le retour à l’ordre constitutionnel au Tchad. Ils ont également exprimé leur soutien à la paix et à la démocratie dans la région.



Le sommet a été enrichi par des tables rondes sur l'innovation et l'entrepreneuriat en français et des discussions approfondies sur les situations internationales de crise.



Les résolutions adoptées lors de ce sommet soulignent l'engagement de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) envers la paix, la solidarité et les droits humains.



Les dirigeants ont également reconnu le processus politique en cours au Tchad, félicitant le pays pour l’adoption d’une nouvelle constitution et la préparation d’élections. Le Tchad a été salué pour son rôle actif dans la résolution de la crise au Soudan et pour son accueil des réfugiés.



Le sommet s'est conclu sur une note d'espoir pour l'avenir de la Francophonie, affirmant son rôle en tant qu'acteur clé face aux défis mondiaux. Cette rencontre a renforcé les liens entre les pays francophones et a mis en lumière les efforts du Tchad pour promouvoir la paix et la démocratie dans la région.