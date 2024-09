Le Tchad à la pointe de l'éducation numérique : Maïdé Hamit Lony à Paris

Le Tchad s'engage résolument dans la transformation numérique de son système éducatif. C'est dans cette optique que M. Maïdé Hamit Lony, secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, s'est envolé dimanche 1er septembre pour Paris afin de participer à la semaine de l'apprentissage numérique organisée par l'UNESCO. Accompagné de ses directeurs techniques, il représentera le Tchad lors de cet événement majeur qui vise à promouvoir l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement.



Il est accompagné d'une délégation composée de directeurs techniques du ministère. La délégation participera à la semaine de l’apprentissage numérique organisée par l'UNESCO, qui se déroule du 2 au 5 septembre 2024.



Cette mission souligne l'engagement du Tchad à promouvoir l'éducation numérique et à s'impliquer dans les initiatives internationales pour améliorer les pratiques éducatives.



La participation du Tchad à la semaine de l'apprentissage numérique de l'UNESCO témoigne de la volonté du gouvernement de doter le pays d'un système éducatif moderne et performant. En s'appuyant sur les technologies numériques, le Tchad espère améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer l'équité et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de citoyens connectés et créatifs.