Le Tchad à la recherche de solutions pour l'emploi des déplacés : participation à la Table Ronde Afrique 2024

Le Coordinateur en Charge de la Coopération Internationale, représentant le Directeur de l'ONAPE, M. Jean Pierre Djimasngar, est actuellement à Lagos, au Nigéria, pour participer à la Table Ronde Afrique 2024. Cet événement est axé sur les solutions du secteur privé face aux déplacements internes.





Objectifs de l'Événement

La table ronde est organisée grâce à un partenariat entre l'UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et l'ONAPE (Office National des Projets et d'Évaluation), avec pour objectif d'intégrer les réfugiés et les personnes déplacées internes dans le circuit de production. Cela se fait à travers des stratégies et des mécanismes de promotion de l'emploi au Tchad.





Thématiques Abordées

Les sessions de la table ronde traiteront des thématiques cruciales, notamment :



Agriculture et Agro-Business : Explorer les opportunités pour renforcer la production agricole et soutenir les agriculteurs.

Inclusion Financière : Discuter des moyens d'améliorer l'accès aux services financiers pour les populations vulnérables.

Entrepreneuriat : Encourager l'initiative privée et le développement d'entreprises locales.

Assurance Climatique : Aborder les mesures à prendre pour protéger les agriculteurs et les petites entreprises contre les impacts du changement climatique.

Conductivité : Examiner les infrastructures nécessaires pour améliorer la connectivité et le transport.

Énergie : Discuter des solutions énergétiques durables pour soutenir le développement économique.





La participation du Tchad à la Table Ronde Afrique 2024 souligne l'engagement du pays à trouver des solutions innovantes pour intégrer les populations déplacées et renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique. Ce forum offre une plateforme importante pour échanger des idées et établir des partenariats stratégiques en faveur des réfugiés et des personnes déplacées internes.