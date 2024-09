Le Tchad abritera le siège de l'AREI

En tant que membre de l'AREI, le Tchad a eu l'honneur d'assurer le Conseil d'Administration aux côtés de pays comme l'Égypte, le Kenya, la Namibie et la Guinée.



Le choix du Tchad a été soutenu par des pays membres, notamment l'Égypte et la Namibie, ainsi que par la Directrice Exécutive de l'IDU et la Commissaire de l'Union Africaine, soulignant l'importance de cette désignation.



Une mission spéciale de l'AREI est attendue à N'Djamena prochainement pour rencontrer les plus hautes autorités du pays et discuter des modalités d'implantation du siège.



Cette décision marque une étape significative pour le Tchad, renforçant son rôle sur la scène internationale dans le domaine de l'énergie renouvelable. L'AREI vise à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables en Afrique, et l'accueil de son siège au Tchad représente une opportunité pour le pays de jouer un rôle clé dans cette initiative continentale.