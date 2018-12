Le Tchad "accorde une place de choix à l’Enseignement supérieur de qualité", selon Déby

Le Président de la République, Idriss Déby a pris part ce vendredi 14 décembre à la cérémonie commémorant le 50ème anniversaire de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2IE), au Burkina Faso. Il a été élevé au grade de docteur Honoris Causa.



Dans son discours, Idriss Déby a déclaré que "le Tchad accorde une place de choix à l’Enseignement supérieur de qualité". Selon lui, "le continent (africain, ndlr), en pleine construction, a besoin de bras valides pour la construction d’infrastructures de qualité au profit de nos populations des villes et des campagnes."



Le président du Tchad a promis de ne ménager "aucun effort pour appuyer les synergies d’actions entre 2iE et le monde académique et scientifique du Tchad."



8100 techniciens supérieurs et ingénieurs issus de près d’une cinquantaine de pays ont été formés à 2iE.