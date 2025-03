Le Tchad accueille Starlink : une révolution numérique en marche

Cette décision marque un tournant dans l’accès à internet haut débit pour les Tchadiens, notamment dans les zones rurales et reculées.



Une qualité de réseau défaillante



Cette annonce intervient dans un contexte où la qualité des services de télécommunications au Tchad reste insatisfaisante. Le 12 février 2025, le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, avait reçu en audience une délégation du groupe Bharti Airtel, dirigée par M. Anwar Soussa, directeur régional Afrique du groupe. Les discussions avaient porté sur l’élargissement de la couverture réseau et l’amélioration de la qualité des services de la compagnie au Tchad.



Starlink : une solution innovante pour le Tchad



Avec l’arrivée de Starlink, le Tchad espère combler les lacunes en matière de connectivité. Les services par satellite de Starlink permettront de fournir un internet haut débit et fiable, même dans les zones les plus isolées. Cette initiative s’inscrit dans la vision du gouvernement tchadien de moderniser ses infrastructures numériques et de favoriser l’inclusion digitale.



L’installation de Starlink au Tchad devrait non seulement améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi stimuler l’économie numérique, l’éducation et la santé en ligne. Les autorités espèrent que cette collaboration avec Starlink, couplée aux efforts d’opérateurs locaux comme Airtel, renforcera la compétitivité du secteur des télécommunications et répondra aux besoins croissants de la population.