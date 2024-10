Le Tchad accueillera la 46e conférence des présidents parlementaires

Le Dr Epainete Djangrang Sendé, président du comité d'organisation, a exprimé son enthousiasme lors d'un point de presse, soulignant l'importance de cette conférence pour la diplomatie parlementaire au Tchad. Selon lui, la réunion de l'UPA est cruciale pour favoriser la coopération parlementaire, promouvoir la paix, renforcer la démocratie et encourager le développement durable en Afrique.



L'ordre du jour de la conférence met l'accent sur des sujets essentiels, notamment affronter les défis de la paix et de la sécurité, discuter de l'importance de l'engagement des jeunes dans les pays africains et valorisation des ressources naturelles, diversification de l'économie et industrialisation.

Pour garantir le succès de cet événement, un comité d'organisation a été mis en place avec un chronogramme détaillé pour orienter les activités. Plusieurs commissions spécialisées veilleront à ce que les réunions se déroulent efficacement et de manière exemplaire.



De nombreuses délégations parlementaires africaines et représentants d'institutions parlementaires régionales et internationales ont déjà confirmé leur participation. La conférence se déroulera sur cinq jours, comprenant des séances plénières et des sessions en commission.



Cet événement représente une occasion exceptionnelle pour le Tchad de renforcer ses liens avec d'autres pays africains et de contribuer activement aux discussions sur des enjeux cruciaux pour le continent. À l'issue de ces réunions, le Tchad prendra la présidence de l'UPA pour une durée de deux ans, selon les déclarations du Dr Epainete Djangrang Sendé.



La 46e conférence des présidents parlementaires est une étape importante pour le Tchad, offrant l'opportunité de jouer un rôle central dans la diplomatie africaine et de promouvoir des solutions collaboratives aux défis du continent.