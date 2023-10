Le Tchad adopte des outils harmonisés pour la protection de l'enfant

Ces outils harmonisés ont été élaborés en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées par la promotion et la protection des droits de l'enfant. Ils visent à prendre en compte les aspects de paix, de développement et d'humanitaire dans la gestion des cas de protection de l'enfant.



Les points clés de l'Arrêté :



Article 1 : Institution des outils harmonisés de gestion des cas de protection de l'enfant en République du Tchad. Ces outils seront les seuls de référence pour la promotion et la protection des droits de l'enfant.



Article 2 : Obligation pour les institutions publiques et privées, les agences du Système des Nations Unies, les organisations de la société civile, les ONG nationales et internationales d'utiliser ces outils harmonisés dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'arrêté.



Article 3 : Attribution à la Direction Générale de la Protection de l'Enfance de l'évaluation de la mise en œuvre de ces outils par les organisations concernées sur l'ensemble du territoire national.



Article 4 : Exigence pour les institutions et organisations mentionnées de fournir des rapports périodiques d'utilisation des outils harmonisés ainsi que des rapports mensuels sur leurs activités liées à la prévention, la promotion et la protection de l'enfant au Tchad.



Article 5 : Entrée en vigueur immédiate de l'arrêté dès sa signature, avec obligation d'enregistrement et de communication à tous les niveaux nécessaires.



Cet arrêté vise à promouvoir la protection de l'enfant et à garantir une gestion harmonisée des cas de protection de l'enfant en République du Tchad, conformément aux normes internationales et aux priorités nationales.