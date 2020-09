Le Tchad appelle une fois de plus à l’annulation pure et simple de la dette extérieure

Le Tchad a, une nouvelle fois, appelé vendredi à l’annulation pure et simple de la dette extérieure des pays africains, lors d'un discours du chef de l'État Idriss Déby, lu par le chef de la diplomatie à l'occasion de la 75ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Le ministre des Affaires étrangères Amine Abba Sidick a évoqué "l’ampleur des défis à relever et des besoins multisectoriels présents et à venir". Il a souligné que "la situation socio-économique est inquiétante au Tchad", en tenant compte de la croissance, du déficit budgétaire, des difficultés de vie des ménages ou encore du chômage causé par la crise sanitaire.



L'annulation de la dette extérieure, plutôt qu'un report, peut "permettre de mener à bien la riposte contre le COVID -19 et d’avoir plus de marges de manœuvre pour s’atteler à la reconstruction socio-économique post- COVID-19, sur des bases plus solides."



"Le Tchad, pays sahélien enclavé, déjà en butte à une multitude de chocs, subi de plein fouet les multiples répercussions de la crise sanitaire sur les divers aspects de la vie nationale. Ses priorités nationales s’en trouvent bouleversées et les ressources limitées de l’Etat ont dû être réorientées pour faire face en premier, aux urgences sanitaire, humanitaire et socioéconomique", explique Amine Abba Sidick.



Il ajoute que "la dette en constituait déjà un handicap majeur que la pandémie est venue accentuer."



Selon la Banque Africaine de Développement, près de 50 millions de personnes supplémentaires risqueraient de basculer dans l’extrême pauvreté en Afrique.



Les pertes de l’Afrique résultant de la pandémie atteindront plusieurs centaines de milliards de dollars entre 2020 et 2021. "Beaucoup d’Etats seraient alors amenés à emprunter, aggravant davantage le fardeau de la dette", prévient le ministre Amine Abba Sidick.