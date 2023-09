Le Tchad au Championnat d'Afrique de Volleyball : Une Victoire, Une Défaite

L'équipe nationale de Volleyball tchadienne a démarré en fanfare sa participation au tournoi en battant la Tanzanie par 3 sets à 0. Cette victoire est le fruit des efforts déployés par la Fédération Tchadienne de Volleyball pour revitaliser l'équipe nationale. Les Saos ont montré leur détermination et leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.



Cependant, le parcours des Saos a connu un léger revers lorsque, ce mardi 5 septembre, ils se sont inclinés face à la Tunisie par 0 set contre 3. La Tunisie est une puissance majeure dans le monde du volleyball africain, avec un impressionnant palmarès de 11 titres de champion, dont les trois derniers en 2017, 2019 et 2021.



Malgré cette défaite, les Saos restent déterminés et se préparent pour leur prochain match. Demain, à 16h, ils affronteront le Mali dans le cadre de ce championnat qui met en lumière le talent et la compétitivité des équipes nationales africaines de volleyball.



Bravo à l'équipe tchadienne pour sa victoire contre la Tanzanie et bonne chance pour la suite de la compétition alors qu'elle continue à représenter fièrement le Tchad sur la scène internationale.