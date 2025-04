Le Tchad au Forum de la Jeunesse de l’ECOSOC : Une voix mondiale pour l’espoir et l’engagement des jeunes

En mission officielle à New York, aux États-Unis, Monsieur Maïdé Hamit Lony, Ministre de la Jeunesse et des Sports, est à la tête de la délégation tchadienne participant activement au Forum de la Jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Cet événement de portée mondiale est une référence en matière de participation et de leadership des jeunes sur les enjeux globaux.





Une Plateforme Mondiale pour le Dialogue et l'Action





Véritable plateforme de dialogue inclusif et d’expression des aspirations de la jeunesse du monde entier, ce Forum offre un cadre privilégié pour une réflexion collective approfondie sur les défis majeurs du développement durable. Il met en lumière et célèbre l'engagement dynamique des jeunes en tant que force motrice essentielle du changement social, économique et environnemental à l’échelle planétaire.





Construire un Avenir Plus Juste et Durable





À travers une série de panels interactifs stimulants, de partages d’expériences enrichissants et d’échanges inspirants, les participants venus du monde entier collaborent activement à la construction d’un avenir plus juste, plus solidaire et offrant davantage d’opportunités pour tous, sans distinction.





Engagement National pour l'Épanouissement de la Jeunesse





La participation active du Tchad à ce rendez-vous stratégique de l'ECOSOC témoigne de son attachement profond à l’épanouissement, à l’autonomisation et à l’implication dynamique de sa jeunesse dans les processus de transformation nationale et globale. Elle réaffirme la volonté des plus hautes autorités du pays de reconnaître et de soutenir la jeunesse tchadienne comme un acteur incontournable du présent et un pilier fondamental de l’avenir du Tchad.