Le Tchad au cœur des enjeux éducatifs du Sahel : Le Premier ministre reçoit les ministres de l'Éducation du Sahel

Le Tchad s'est positionné comme un acteur clé dans le domaine de l'éducation en Afrique. Le Premier ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, a reçu ce 11 septembre une délégation de ministres de l'Éducation des pays du Sahel, témoignant ainsi de l'importance accordée à ce secteur. Les échanges ont porté sur les défis communs auxquels font face les systèmes éducatifs de la région et sur les pistes de coopération à explorer.



Échanges fructueux

Les échanges ont été ouverts et constructifs, centrés sur les préoccupations relatives à l'éducation nationale, qui figure au cœur des priorités du projet de société du Président de la République.



Importance de l'éducation

Mamadou Saidou, ministre de l’enseignement supérieur du Niger, a exprimé sa satisfaction d'avoir un chef de gouvernement qui accorde une grande importance à l'éducation. Cette rencontre témoigne de la volonté des pays du Sahel de collaborer pour améliorer les systèmes éducatifs dans la région.



Cette rencontre de haut niveau marque une nouvelle étape dans la coopération régionale en matière d'éducation. Les échanges fructueux entre les ministres de l'Éducation témoignent de la volonté commune de relever les défis auxquels fait face le secteur et d'offrir aux jeunes générations les meilleures perspectives d'avenir. Le Tchad, en accueillant cette rencontre, confirme son engagement à jouer un rôle moteur dans cette dynamique.