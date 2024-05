Le Tchad bien représenté au Parlement du Rire par Prezydant Funny !

Cette sélection n'est pas une première pour Prezydant Funny. Déjà retenu pour l'émission lors de la saison 17, il avait malheureusement dû renoncer suite aux événements tragiques survenus au Tchad le 20 octobre dernier.



Cette nouvelle chance témoigne de son talent indéniable et de son humour apprécié bien au-delà des frontières du Tchad. Prezydant Funny a su conquérir le public avec ses sketchs percutants et son énergie débordante, faisant de lui un ambassadeur de choix pour la culture tchadienne.



Le Parlement du Rire est une émission de divertissement populaire qui réunit chaque année des humoristes d'Afrique francophone. Cette scène prestigieuse offre une formidable opportunité à Prezydant Funny de partager son talent avec un large public et de promouvoir la culture tchadienne sur la scène internationale.



Plus qu'un simple divertissement, le rire est un véritable remède pour l'âme, comme le souligne si bien Prezydant Funny. Il apporte espoir, assurance, joie et permet un changement de perspective. En ces temps difficiles que traverse le Tchad, le rire de Prezydant Funny a le pouvoir d'apaiser les cœurs, de rassembler et de redonner le sourire.



Souhaitons à Prezydant Funny un franc succès pour cette nouvelle participation au Parlement du Rire. Nul doute qu'il saura une fois de plus conquérir le public avec son humour et son talent, faisant honneur au Tchad et à sa culture.