Le Tchad candidat pour la Direction générale de l'ASECNA

Impulsée par le Président de transition Mahamat Idriss Deby et annoncée par les Chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), lors de la 15ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat le 17 mars 2023, tenue à Yaoundé au Cameroun et à l’occasion de laquelle « la conférence l’a assuré de son soutien sans condition », la candidature en vue de M. Mahamat Awaré Neissa est en préparation depuis le 07 août 2023 par la mise en place d’un Comité technique préparatoire de la Stratégie de campagne, par le ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, sortant.



Ledit comité est à pied d’œuvre pour la mise à disposition des différents documents stratégiques. Conformément au calendrier de l’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), la vacance du poste sera annoncée dans les semaines à venir.



La nouvelle ministre, Mme Fatima Goukouni Weddeye a promis à son ex collègue de travailler à consolider les acquis issus de ses actions courageuses.