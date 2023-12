Le Tchad célèbre Noël dans un esprit de paix et de réconciliation

À l'occasion de la célébration de la fête de Noël par l'Entente des Églises et Missions Évangéliques du Tchad au Palais de l'Art (Palais du 15 janvier), le secrétaire général de ces institutions, le Rév. Dr Djimtalngar Madjibaye, a pris la parole. Il a souligné l'importance de la paix, de la justice et de la réconciliation au Tchad, mettant en avant le rôle crucial des leaders religieux et politiques dans la gestion de la cité et la recherche du bien commun.



Dr Madjibaye a insisté sur la nécessité de dépasser l'ethnicisme et le régionalisme et d'éliminer toute discrimination dans l'accès aux richesses. Il a également évoqué la peur du lendemain qui menace la paix au Tchad et l'aspiration universelle des Tchadiens à la paix, l'unité, la justice et la vérité.



Djibrine Saide, représentant du Chef de l'État à la cérémonie, a souligné que la célébration de Noël coïncide avec une étape importante de l'histoire du Tchad : la proclamation des résultats du référendum constitutionnel. Il a félicité les efforts de tous, en particulier les prières de la communauté religieuse, pour accompagner le Tchad vers une paix durable et une transition réussie.



En réponse aux préoccupations soulevées par le secrétaire général des Églises et Missions Évangéliques, Djibrine Saide a assuré que le gouvernement est conscient de ces questions et y répondra, tout en valorisant la contribution continue de la communauté religieuse à travers ses prières.