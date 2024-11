Le Tchad célèbre l'ordination d'Abbé Emmanuel Ramadan à Bitkine

La communauté catholique de Bitkine a vécu un moment fort de spiritualité ce samedi avec l'ordination sacerdotale d'Abbé Emmanuel Ramadan. Cette cérémonie, présidée par Monseigneur Philippe Abbo, évêque du Vicariat Apostolique de Mongo, a rassemblé de nombreux fidèles venus de tous les horizons du Tchad.







L'ordination d'un nouveau prêtre est toujours un moment de joie et d'espérance pour une communauté chrétienne. À Bitkine, cette célébration a revêtu une dimension toute particulière grâce à la présence de représentants des autres communautés religieuses. Ce geste fort témoigne de l'ouverture de l'Église catholique et de son désir de vivre en harmonie avec ses voisins.





Dans son homélie, Monseigneur Philippe Abbo a rappelé l'importance de la vocation sacerdotale et a encouragé le nouvel ordonné à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il a souligné l'importance de la mission d'évangélisation et de la proximité avec les fidèles.







Abbé Emmanuel Ramadan, visiblement ému, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l'ont accompagné dans son cheminement spirituel. Il a également rendu hommage aux premiers missionnaires et aux catéchistes qui ont œuvré pour l'évangélisation de sa région.





Le nouveau prêtre a été affecté comme administrateur paroissial à Ati, où il travaillera aux côtés de l'Abbé Mathieu. Son engagement au service de la communauté est une source d'espérance pour les fidèles de cette paroisse.







La présence de représentants des communautés protestante et musulmane à cette cérémonie est un signe fort de la volonté de vivre ensemble dans le respect mutuel. Cet esprit d'ouverture est essentiel pour la construction d'une société plus juste et plus fraternelle.