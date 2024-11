Le Tchad célèbre la 8ème édition de la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat

Un hôtel de la place a accueilli, ce vendredi, le lancement officiel de la 8ème édition de la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat (SME) au Tchad. Organisé par le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT), en collaboration avec Global Entrepreneurship Week Chad (GEN) et soutenu par l'UNFPA, cet événement a placé l'entrepreneuriat au cœur des préoccupations.





Sous le thème "Entrepreneuriat pour tous", cette édition a rassemblé de nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial tchadien : jeunes entrepreneurs, représentants du gouvernement, partenaires techniques et financiers, et acteurs de la société civile.







Routouang Mohamed Ndonga Christian, Président du Conseil d'Administration du RJDLT, a souligné l'engagement de son organisation à promouvoir un écosystème entrepreneurial inclusif et dynamique. "Notre objectif est de donner aux jeunes les moyens de réaliser leurs projets et de contribuer au développement économique du pays", a-t-il déclaré.





Pour Yewandé Osarhieme Odia, Représentante Résidente de l'UNFPA, l'entrepreneuriat est un levier essentiel pour l'autonomisation des jeunes, en particulier des femmes. "En soutenant l'entrepreneuriat, nous contribuons à créer des emplois, à réduire la pauvreté et à renforcer le tissu social", a-t-elle affirmé.







Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Il a annoncé plusieurs mesures visant à améliorer le climat des affaires et à faciliter la création d'entreprises. "Nous voulons faire du Tchad un pays où l'entrepreneuriat est valorisé et où les jeunes peuvent réaliser leurs ambitions", a-t-il déclaré.