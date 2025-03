Le Tchad célèbre la Journée Météorologique Mondiale

Dans sa déclaration, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, GUIBOLO FANGA MATHIEU, qui assurait l’intérim de sa collègue en charge des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, a mis en lumière l’urgence de garantir à chaque citoyen un accès à des systèmes d'alerte précoce efficaces. Cela est essentiel pour permettre aux populations de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les catastrophes climatiques.

Les Défis au Tchad

Le Ministre a souligné que les inondations et la sécheresse sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes au Tchad, touchant chaque année des milliers de personnes et menaçant leurs moyens de subsistance. Il a mentionné que les précipitations exceptionnelles de l'année précédente avaient provoqué des morts et des inondations dévastatrices, mettant à l'épreuve les systèmes d'alerte précoce existants.

Initiative « Alertes Précoces pour Tous »

Pour prévenir ces catastrophes, le gouvernement tchadien a adhéré à l'initiative « Alertes précoces pour tous ». Cette initiative des Nations Unies vise à protéger chaque habitant de la planète contre les phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux, offrant ainsi une réponse adéquate aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes.

Efforts du Gouvernement

Le gouvernement du Tchad, soutenu par ses partenaires, a déployé d'importants efforts pour fournir des informations météorologiques et hydrologiques précises. Ces efforts permettent aux services étatiques, collectivités locales, organismes et entreprises de prendre des décisions éclairées pour protéger les personnes et les biens.

Agence Nationale de la Météorologie (ANAM)

Dans ce cadre, l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) a été mise en place pour mobiliser et gérer les ressources destinées aux activités de prévision hydrométéorologique et climatologique. *

Modernisation des Systèmes Météorologiques

Le ministre a également évoqué l'engagement du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, à travers l'ANAM, pour moderniser les systèmes d’observation météorologique. L’objectif est d’obtenir des données fiables permettant de mieux anticiper les crises et de réduire les pertes humaines et économiques.

Projets d'Infrastructure

En collaboration avec le Projet Intégré de Lutte contre les Inondations et la Résilience urbaine à N’Djaména (PILIER), l'ANAM bénéficiera d'une salle de veille hydrométéorologique et climatologique équipée de technologies avancées pour prévenir les menaces climatiques. La Journée Météorologique Mondiale est l'occasion pour le Tchad de réaffirmer son engagement à améliorer ses systèmes d'alerte précoce et à renforcer sa résilience face aux impacts des changements climatiques. Grâce à des initiatives et des partenariats, le pays vise à protéger sa population contre les risques météorologiques et à garantir un avenir plus sûr et durable.