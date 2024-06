Le Tchad célèbre la Journée mondiale du don de sang avec un appel à la sensibilisation et au renforcement du système de collecte

La séance de don de sang a été l'occasion pour les autorités tchadiennes et les représentants du système des Nations Unies de réaffirmer leur engagement à renforcer le système de collecte et de distribution du sang au Tchad, et à encourager davantage de personnes à donner leur sang volontairement.



Le président de l'association du personnel du PNUD, Keryang Emmanuel, a souligné l'importance de sensibiliser l'opinion au don de sang volontaire, soulignant qu'il s'agit d'un acte de solidarité qui peut sauver des vies. Il a également appelé à un renforcement du dispositif de collecte et de distribution du sang pour garantir la sécurité et la qualité des produits sanguins.



Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, François Batalingaya, a félicité le ministre de la Santé publique pour son engagement en faveur du don de sang et a rappelé que "les règles de l'humanité exigent à chacun de sauver des vies et d'apporter protection et secours aux personnes en danger". Il a également réaffirmé l'engagement des Nations Unies à collaborer avec le gouvernement tchadien pour améliorer la santé de la population.



Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a quant à lui déclaré que la présence des autorités et des représentants des Nations Unies à la séance de don de sang "est un signe fort de l'engagement individuel et collectif pour donner du sang et sauver la vie aux semblables". Il a également souligné que le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, accorde une attention particulière au bien-être sanitaire des populations et que "cette dynamique d'ensemble permettra de consolider la coopération et de renforcer les actions en faveur des couches vulnérables".



La séance de don de sang s'est achevée par la remise d'attestations aux donneurs volontaires. Cet événement a été l'occasion de rappeler à la population tchadienne que le don de sang est un geste simple et sûr qui peut sauver des vies. Chaque don de sang peut aider à sauver jusqu'à trois vies.



En cette Journée mondiale du don de sang, il est important de rappeler que le besoin en sang est constant et que chaque don compte. Si vous êtes en bonne santé et que vous avez 18 ans ou plus, nous vous encourageons à donner votre sang. Vous pouvez sauver des vies.