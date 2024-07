Le Tchad célèbre les anciens élèves des programmes d'échange et de bourses du gouvernement américain

Placé sous le thème "Impact des programmes d'échange sur le développement socio-économique d'un pays", ce symposium a réuni de jeunes Tchadiens ayant bénéficié de ces programmes.



Dans son discours d'ouverture, Mme la ministre déléguée Fatimé Aldjineh Garfa a salué cette initiative qui, selon elle, contribue à promouvoir ces programmes de bourses auprès de la jeunesse tchadienne. Elle a souligné l'importance de ces programmes pour le développement du capital humain du pays, étant donné que plus de 60% de la population tchadienne est composée de jeunes de moins de 25 ans.



"Ces programmes d'échange et de bourses permettent aux jeunes tchadiens d'acquérir des connaissances et des compétences précieuses dans des domaines clés tels que la science, la technologie, l'ingénierie, l'entrepreneuriat et le leadership", a-t-elle déclaré. "A leur retour au pays, ils peuvent mettre à profit ces compétences pour contribuer au développement socio-économique du Tchad".



Le symposium a été l'occasion pour les anciens élèves de partager leurs expériences et de se mettre en réseau. Ils ont également discuté des moyens de tirer parti de leurs compétences et de leurs connaissances pour avoir un impact positif sur leur communauté.



L'ambassadeur Laskaris a félicité les anciens élèves pour leurs réalisations et les a encouragés à continuer à s'engager pour le développement du Tchad. "Vous êtes les leaders de demain", a-t-il déclaré. "J'ai confiance en votre capacité à faire une différence positive dans votre pays".



Le symposium a été un succès, avec une forte participation des anciens élèves et des parties prenantes. Il a permis de sensibiliser aux programmes d'échange et de bourses du gouvernement américain et de souligner leur contribution au développement du Tchad.