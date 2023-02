Le Tchad choisi pour abriter le siège de la Fédération Internationale des Syndicats d'Asie et d'Afrique

Selon Mahamat Nassaradine, le Tchad a été choisi lors du dernier congrès de la Fédération Internationale des Syndicats d'Asie et d'Afrique, qui s'est tenu du 15 au 16 janvier 2023, pour abriter le siège de la Fédération en Afrique. De plus, il a été élu au poste de secrétaire chargé des affaires africaines pour un mandat de cinq ans.



Le secrétaire général a souligné que cette élection n'est pas seulement un honneur pour lui et la CIST, mais pour tous les syndicats du Tchad et le pays tout entier. Il a également ajouté que cette élection implique une lourde charge et que leur réussite dépendra du soutien de tous.



Cette nouvelle est une grande opportunité pour le Tchad, car elle renforce son statut en tant que pays capable d'accueillir des organisations internationales et de jouer un rôle important sur la scène internationale. Elle témoigne également de la reconnaissance de la qualité du travail des syndicats du pays et de leur contribution au développement de l'Afrique.