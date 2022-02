Le Tchad classé 15e pays le moins respectueux des droits de l'Homme au monde

Le Tchad perd quatre places dans l'index 2021 de Fraser Institute sur les droits humains. Le pays se situe à la 150ème place sur 165 pays dans le monde. Sur le continent africain, le Tchad occupe la 41ème place devant la République du Congo, le Burundi, la Somalie et le Soudan. Le pays de Toumaï est devancé par le Zimbabwe, la RDC, la RCA et le Cameroun.



Le Tchad cumule un score de 5,57. Le rapport prend en compte les libertés humaines, économiques, les procédures judiciaires, la criminalité, les conflits, le terrorisme, la liberté de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté de la presse ou encore les violences de genre.



Depuis 2008, le Tchad a globalement régressé dans le classement, passant de la 130ème place à la 150ème en 2019.



Au Palais de la démocratie, le ministre de la Justice Mahamat Ahmat Alhabo a reconnu fin 2021 que les défis de la justice sont "énormes". Selon lui, ce n'est pas en quelques mois qu'ils peuvent être résolus.