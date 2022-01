Le Tchad commémore la journée de prière pour la paix et la cohabitation

Le Tchad commémore ce 29 janvier au Palais du 15 janvier la Journée de prière pour la paix, la concorde nationale et la cohabitation pacifique. L'évènement est marqué par la présence du président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby, du chef du gouvernement Pahimi Padacké Albert et des leaders des confessions religieuses.



Les leaders religieux déplorent une très forte culture de la violence, des conflits intercommunautaires et la profusion des armes.



Célébrée chaque 28 novembre, la 12ème édition de cette journée de prière œcuménique tombait l'année dernière sur un dimanche. La plateforme interconfessionnelle avait décidé de la reporter pour une autre date.