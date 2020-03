Le Tchad condamne la tentative d'assassinat du Premier ministre soudanais

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a condamné lundi, l'attentat perpétré contre le cortège du Premier ministre soudanais à Khartoum.



"Nous condamnons avec fermeté l'attentat perpétré ce matin contre le cortège de M. Abdallah Hamdok, Premier Ministre du Soudan", a écrit le ministre dans un message posté sur Twitter.



"Le processus politique inclusif mis en route dans le cadre de la Transition consensuelle devrait être conduit à son terme", a ajouté le ministre Chérif Mahamat Zene.



Le secrétaire général de l'ONU et de nombreux pays du monde entier ont également condamné la tentative d'assassinat à la bombe visant le Premier ministre soudanais.



Le Premier ministre soudanais a remercié les gouvernements et les peuples de plusieurs pays pour leur solidarité avec le Soudan après l'échec de la tentative d'attaque contre son convoi, lundi matin.



Hamdok a déclaré hier soir dans un communiqué, publié par l'agence "SUNA", qu'il présente en son nom et au nom du peuple soudanais les plus grands remerciements à tous ceux qui ont fait une déclaration de solidarité et de soutien.



"Ce qui est arrivé (lundi) à la suite d'un attentat à la bombe ne visait pas le Premier ministre en personne, mais plutôt le projet de changement que le peuple soudanais a fait pour réaliser des choses précieuses", a-t-il dit.



Le chef du Gouvernement soudanais se rendait lundi à son bureau lorsqu'il a été ciblé par une attaque à la bombe. Il en est sorti indemne.