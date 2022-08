Le Tchad confirme l'incursion rebelle au Tibesti, l'armée instruite de ne pas agir

"Ça fait plus d'une semaine qu'il y a eu une incursion rebelle dans le Tibesti. Elle n'a donné lieu à aucun accrochage avec les forces gouvernementales", selon Abderaman Koulamallah.



"Le PCMT a tenu à ce qu'il n'y ait aucun accrochage qui perturbe vos travaux. Le gouvernement a donné des instructions aux OPS pour qu'il n'y ait pas d'accrochages. Nous avons surveillé ces colonnes avec nos avions. Deux véhicules porteurs d'eau ont été interceptés. On n'a pas voulu faire d'accrochage, on les a accompagné et ils sont sortis du territoire tchadien depuis plusieurs jours", poursuit le porte-parole du gouvernement.



Il assure que la situation est "totalement calme" et qu'il n'y a eu aucun accrochage sur le territoire tchadien. "Les choses sont très calmes au niveau du Tibesti", ajoute Abderaman Koulamallah. Il qualifie de "totalement faux" les informations sur d'éventuels morts.



L'incursion revendiquée par le mouvement CCMSR



Le mouvement CCMSR, non signataire de l'accord de paix de Doha, a annoncé jeudi l'incursion de ses éléments au Tibesti. Ce samedi, le CCMSR a affirmé avoir capturé des soldats tchadiens au cours d'une embuscade.