Le Tchad crée une Agence nationale pour la protection des personnes vivant avec un Handicap

Placée sous la tutelle du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, l'ANPPDPH est un établissement public à caractère administratif bénéficiant de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Son siège est situé à N'Djamena.



La principale mission de l'ANPPDPH est de promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans la vie socio-économique. À cet effet, elle est chargée de protéger et de promouvoir leurs droits, de favoriser leur participation, leur intégration et l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie sociale. L'agence joue également un rôle crucial dans la formation, la réinsertion socio-économique et la création d'emplois spécifiques pour les personnes handicapées. Elle est en outre responsable de toutes les autres actions visant à améliorer le bien-être des personnes vivant avec un handicap.



Les ressources de l'ANPPDPH proviennent de subventions de l'État, de fonds de parrainage, de dons et legs, ainsi que des contributions des partenaires techniques et financiers.



Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ANPPDPH seront définies par un décret pris en Conseil des Ministres.