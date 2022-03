Le Tchad d'abord annonce la 2e édition du prix du meilleur citoyen

La plateforme “Le Tchad d'abord” a tenu un point de presse relatif à l'organisation de la 2ème édition du prix du meilleur citoyen de l'année ce 12 mars 2022 au Radisson Blu de N'Djamena.



La présidente du comité d'organisation, Hapsita Djibrine Assali, a rappelé que la « plateforme Le Tchad d'abord » est une organisation apolitique, laïque et à but non lucratif. Elle est composée de 69 associations membres.



Le prix est une initiative citoyenne qui vise la valorisation du Tchad, la promotion de la paix, du vivre-ensemble, de la citoyenneté et du patriotisme pour un Tchad meilleur.



Hapsita Djibrine Assali a indiqué que de part ses activités sur le terrain, la plateforme a pu mener plusieurs manifestations et dispose d'une forte assise en terme d'impact sur la conscientisation des concitoyens.



L'objectif recherché à travers ce projet est de décerner chaque année des prix à des citoyens qui se sont distingués par leur patriotisme, leur nationalisme dans différentes corporations telles que : citoyen ; artiste ; sportif ; chef d'entreprise, association, humanitaire et la diaspora tchadienne.



L’initiative permet d'amener les tchadiens à aimer leur patrie, les inciter et sensibiliser les populations tchadiennes sur la citoyenneté puis amener les jeunes à contribuer au développement de leur pays.



Le Comité d'organisation informe que la soirée de Gala qui sera organisée vendredi 25 Mars 2022 au Radisson Blu est placée sous le haut patronage du premier ministre, chef du gouvernement de transition.