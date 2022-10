"Le Tchad d’abord" exhorte au dialogue pour éviter des "manifestations destructrices"

Le coordinateur de la plateforme, Mahamat Saleh Moussa, estime que ces organisations doivent jouer le rôle de garant de l’équilibre social et faire preuve de neutralité afin de contribuer à l’apaisement et à la concorde nationale.



La plateforme condamne la violence exercée sur les manifestants ainsi que les actes de vandalisme des manifestants par des attaques contre les usagers. Elle déplore des actes regrettables qui ont conduit à des destructions des biens tant publics que privés, ainsi que les atteintes portées à l’intégrité et à la quiétude des paisibles citoyens.



"Le dialogue national demeure la seule arme pour régler nos différends et mettre fin à de tels cas de manifestations destructrices", souligne Mahamat Saleh Moussa.



"Le Tchad d’abord" se félicite de la visite du président de la transition Mahamat Idriss Deby au chevet des blessés dans les hôpitaux pour s'enquérir de leur état de santé. La plateforme demande au gouvernement d’ouvrir une enquête pour établir les responsabilités.