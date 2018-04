Le Tchad dément catégoriquement l’envoi de ses troupes au Yémen

Le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale, a démenti catégoriquement l’envoi des mercenaires tchadiens sur le théâtre d’opération au Yémen suite à un prétendu accord intervenu entre le gouvernement Tchadien et l’Arabie Saoudite, a indiqué le porte parole des affaires étrangères du Tchad lors d’un point de presse fait cet après-midi au ministère des affaires étrangères.



Le porte parole de la diplomatie Tchadienne, Ahmat Makaila, qualifie ces informations de la presses internationale relayée par une certaine presse du monde arabe, d’affabulations qu’il condamne bien évidemment sans ménagement.



Il a souligné que le président Idriss Deby Itno et le Tchad ne sont en aucune manière concernés par ces accusations aux buts et visées inavoués.



Le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale regrette et dénonce vivement le relais et l’amplification faite à cette grotesque accusation qui a tout l’air d’une campagne de dénigrement. « Le président Idriss Deby Itno a effectivement pris part à la cérémonie marquant la fin de la manœuvre militaire, aux cotés de ses pairs chefs d’Etats Africains et d’Asie. Il n’a en aucune manière signé un accord quelconque avec qui que ce soit, ni en cette occasion, ni à une autre. Par ailleurs, les 44 militaires dont les généraux Hassan Saleh Algadam Aldjineidi, Mahamat Timane Kimia et Mahamat Tidjani sont tous de retour au Tchad aussitôt l’exercice terminé », affirme le porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale, Ahmat Makaila.



Par ailleurs, il souligne que le Tchad est un pays de droit, respectueux de ses engagements internationaux, qui ne saurait s’engager sur des bases obscures et illégales. Il dénonce surtout une offense à l’endroit du peuple et de son armée.