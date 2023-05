Le Tchad dément formellement l’enlèvement de son ambassadeur au Soudan

Des individus mal intentionnés et certains médias, font circuler depuis quelques jours, des informations faisant état de l'enlèvement de llmbassadeur du Tchad au Soudan par des militaires appartenant à l'un des belligérants de la crise soudanaise.



Le Ministère des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale tout en s'offusquant contre cette information, dont l'objectif est de créer du buzz qu'autre chose, apporte un démenti formel. Il informe par ailleurs, l'opinion nationale que l’ambassadeur du Tchad au Soudan est bel et bien à Khartoum, s'occupe avec exaltation des opérations de rapatriement de nos compatriotes. Un sacerdoce qu'il remplit avec dynamisme accompagné de tout le personnel de notre chancellerie sur place. Le Ministre des Affaires Etrangères du Tchad invite les médias à se rapprocher des sources officielles et éviter de véhiculer des informations non fondées et fallacieuses dont le seul but est de salir la réputation du pays.



Le Ministère des Affaires Etrangères informe en outre, l'opinion nationale et internationale que la résidence de l’ambassadeur du Tchad au Soudan a été victime d'une tentative de violation par des individus armés non identifiés, ce jeudi 04 mai 2023. Le Ministère des Affaires Etrangères du Tchad exprime sa vive préoccupation face à cette situation, proteste avec véhémence contre cet acte et condamne fermement l'acharnement visant le personnel de la représentation diplomatique de notre pays.