Le Tchad en deuil après les manifestations du 20 octobre 2022

Les journées de deuil commencent le mardi 25 octobre 2022 à minuit et prennent fin lundi 31 octobre à minuit. Elles sont observées sur l'ensemble du territoire national.



Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites.



Seules les prières et les musiques religieuses sont autorisées dans les médias et les lieux de culte.



Le bilan provisoire des violences du 20 octobre est de 50 morts et 300 blessés.