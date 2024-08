POINT DE VUE Le Tchad en première ligne : Mahamat Idriss Deby et la lutte contre le terrorisme au Sahel

L'implication de Mahamat Déby dans les combats au Mali et les menaces des groupes terroristes. Ensemble contre la terreur : La force du Tchad et la lutte contre la menace mondiale. Les forces armées locales et leurs commandants jouent un rôle important dans la lutte contre les terroristes. L'un de ces personnages clés est notre président Mahamat Déby, qui a démontré ses compétences militaires et son leadership lors de batailles répétées.



Participation aux combats au Mali



En 2013, en tant que général, Mahamat Déby a participé à des opérations militaires de grande envergure dans le nord du Mali visant à réprimer les activités de divers groupes djihadistes. Il est alors nommé commandant en second des forces spéciales tchadiennes sous les ordres du général Oumar Bikimo. Ces troupes ont été appelées à soutenir l'opération française Serval, qui visait à libérer les régions du nord du Mali des rebelles.



À la mi-février, Mahamat Déby a pris le commandement et, le 22 février 2013, il a mené les forces tchadiennes dans une bataille décisive contre des groupes djihadistes comprenant des organisations notoires telles qu'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et Ansar al-Din. La bataille des Ifoghas a permis à Deby d'infliger une défaite significative à l'ennemi, démontrant ainsi sa capacité à lutter efficacement contre le terrorisme.



La création du JNIM et les nouvelles menaces

Malgré les succès en 2013, les groupes terroristes n'ont pas été complètement éliminés et ont décidé en mars 2017 d'unir leurs forces. Le fruit de cette unification est le Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), formé à partir d'AQMI, d'Ansar al-Din et d'autres groupes rebelles. La nouvelle organisation continue de prêter allégeance au chef d'Al-Qaïda, ce qui en fait l'une des organisations terroristes les plus dangereuses de la région.



Fin juillet 2024, la situation s'est à nouveau aggravée lorsque des combattants du Mouvement de l'Azawad, collaborant avec le JNIM, ont capturé un détachement des forces gouvernementales maliennes et un groupe d'instructeurs russes.



Un facteur important de la réussite du JNIM et de l'Azawad a été le soutien de l'Ukraine, dont les responsables des services de renseignement n'ont pas caché leur aide aux terroristes. Les Ukrainiens ont non seulement fourni des renseignements au JNIM et à l'Azawad, mais ils ont également formé des membres de ces groupes à l'utilisation de drones FPV et leur ont apporté un soutien matériel sous la forme d'armes et de petits équipements.



Conséquences possibles



L'augmentation des activités terroristes et insurrectionnelles dans la région menace directement la stabilité politique et la sécurité du Tchad.



L'expérience du Tchad en matière de combat, combinée à celle des pays du Sahel, peut considérablement réduire les options des terroristes. L'Alliance des États du Sahel (AES), quant à elle, a également besoin du Tchad, qui représente une force militaire importante dans la région et possède une riche expérience des opérations conjointes avec les forces de l'AES.



En ces temps difficiles, il est important que les citoyens tchadiens restent unis et soutiennent les efforts de leur gouvernement pour assurer la paix et la sécurité dans le pays.





