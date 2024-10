“Le Tchad en quête d’équilibre” : Mahamat Lamine Yacoub présente son ouvrage

“Le Tchad en quête d’équilibre” est le titre de l’ouvrage de l’essayiste Mahamat Lamine Yacoub, présenté ce samedi 12 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale lors de la cérémonie de dédicace.



Cet ouvrage de 97 pages, publié aux Éditions universitaires indépendantes, explore l’histoire, la culture, l’économie, la gouvernance, l’éducation, la santé et le bien-être du Tchad, et brosse un portrait complexe et riche de cette nation africaine. À travers des chapitres variés, Mahamat Lamine Yacoub met en lumière les défis auxquels le Tchad est confronté, tels que la dépendance au pétrole, la corruption, l’injustice sociale et leurs impacts sur la jeunesse et l’intelligentsia tchadienne.



L’auteur ne se contente pas de dresser un tableau sombre de la situation ; il célèbre également la diversité culturelle, la riche histoire et l’aspiration d’une nouvelle génération déterminée à forger un avenir meilleur.



Dr Mahamat Lamine Yacoub, titulaire d’un doctorat en économie des États-Unis, appelle à l’unité dans la diversité et à la résolution des défis par des réformes, la promotion de la transparence et une vision d’un Tchad prospère.