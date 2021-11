Le Tchad en quête de fonds pour le recensement de la population, de l'habitat et de l'agriculture

Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne, explique que les autorités, conscientes de l'importance des statistiques en tant qu'outil de décision, ont voulu rehausser la qualité des statistiques officielles en procédant à la réforme de l'appareil statistique.



L'actualisation des données est une dimension essentielle de la qualité des statistiques officielles. Le gouvernement réalise périodiquement, avec l'appui technique et financier de ses partenaires des opérations de collecte d'envergure nationale telles que les enquêtes sur la consommation des ménages, les enquêtes démographiques, de santé et les enquêtes par grappes à indicateurs multiples.



La ministre du Développement agricole, Kamougué Née Déné-Assoum, relève que le rôle de l'information statistique est déterminant pour l'évaluation des réalisations, l'établissement des choix et la prise de décisions pour une meilleure allocation des ressources.



Pour elle, la réalisation du recensement général de l'agriculture constitue un facteur de base pour orienter les décisions en matière de planification agricole et de formulation de politique de sécurité alimentaire, pour mesurer l'impact des différentes actions pour le développement du secteur rural par la disponibilité des données statistiques agricoles et alimentaires fiables et actuelles.



Ceci constitue donc une condition d'amélioration des performances du secteur agricole tchadien, et par conséquent une meilleure sécurité alimentaire, une amélioration des revenus et des conditions de vie des populations.



Le directeur général de l'INSEED, Baradine Zakaria Moursal, précise que le RGPH-3 a pour objectif de fournir des informations fiables, actualisées et désagrégées pour une meilleure connaissance de la situation démographique du Tchad, en vue d'assurer sur des bases objectives, l'intégration des variables démographiques dans le processus de planification de l'économie et de développement.



Les bailleurs de fonds se sont relayés tour à tour pour exprimer leur soutien à la réalisation de ce recensement. Les échanges ont été suivis des présentations de plusieurs éléments : le cadre juridique et institutionnel, l'objectif général et spécifique, les stratégies, la confidentialité des données, les partenariats et le budget dont le coût global s'élève à 40.888.182.000 Fcfa.