Le Tchad enclenche le programme DDR

Le Comité Technique a été instauré conformément à la décision n°001/PT/PM/MAACVG/2023 du 14 septembre 2023. Il jouera un rôle opérationnel crucial dans la préparation et la mise en œuvre du Programme DDR, visant à désarmer, démobiliser et réintégrer les anciens combattants.



Le général Daoud Yaya Brahim a souligné que bien que du temps ait été nécessaire depuis la signature de l'Accord de Doha sur le DDR, d'autres dispositions de l'accord ont été mises en œuvre. Il a mentionné les développements survenus lors du Dialogue National Inclusif (DNI) où des clarifications sur l'Accord de Doha ont conduit à des résolutions et recommandations importantes. Ces avancées comprennent la désignation des représentants des mouvements politico-militaires au sein du Gouvernement d'Union Nationale et la nomination de 45 représentants au Conseil National de Transition. De plus, de nombreux cadres ont été nommés à des postes clés de responsabilité.



Le ministre des Armées a également évoqué la participation du Tchad au sommet des Nations Unies à New York, où le dossier du processus DDR a été discuté. Cette réunion a abouti à un engagement de 5 000 000 $ du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en faveur du Tchad.



Le général Daoud Yaya Brahim a informé que des discussions ont récemment eu lieu avec le Premier Ministre pour obtenir un soutien technique et financier, reconnaissant que le DDR est un processus à la fois long et coûteux que le Tchad ne peut assumer seul. Avec l'installation du Comité Technique, le Programme DDR est officiellement enclenché.



Le ministre a conclu en exprimant sa gratitude pour l'attention accordée à cette importante étape du processus de désarmement et de réintégration.