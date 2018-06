Le Tchad encouragé à investir dans les énergies renouvelables

Le ministre du pétrole Boukar Michel a reçu ce mercredi dernier l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mahamat Al-Chamsi. La production de l’électricité par turbine à gaz était au centre des discussions.



La rencontre a porté sur des questions énergétiques et la coopération entre le Tchad et l'agence internationale pour les énergies renouvelables afin de diminuer l'utilisation des énergies polluantes et investir dans les énergies renouvelables pour la non pollution au Tchad.



Le Tchad dispose d'un grand potentiel en matière solaire, notamment grâce à un rayonnement élevé, selon des experts internationaux. En effet, le pays bénéficie d’un excellent potentiel avec une irradiation solaire (GHI) comprise entre 2000 et 2800 kWh/m² du sud au nord.



Si le pays s'est lancé timidement ces dernières années dans des projets de construction de petites centrales solaires (32 MW, 40 MW), notamment grâce à des financements de la Banque Africaine de Développement, le développement de ce secteur reste assez couteux.