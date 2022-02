Le Tchad engagé pour une bonne gouvernance des migrations

La mission de l’Organisation internationale pour la migration (OIM) au Tchad a organisé du 8 au 9 février 2022 à Ndjamena, un atelier de formation et de consultation en vue de l’évaluation de la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées au Tchad.



Deux jours durant, les participants ont suivi des présentations sur les terminologies et concepts migratoires sur le pacte mondial pour les migrations et les objectifs du développement durable, en présentiel et en virtuel. Le Tchad pourrait participer au forum d’examen des migrations internationales en mai prochain.



Pour rappel, le Tchad est l’un des pays qui a fait la consultation nationale sur la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PMM). De cette consultation nationale, il a découlé le plan d’action national triennal de 2019 à 2021 qui comporte huit axes pour la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations au Tchad.



Clôturant l’atelier, Sanda Ildjima, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que les objectifs assignés à cet atelier ont été largement atteints et les résultats viendront appuyer davantage l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de gouvernances migratoires adéquates.



Les participants ont débattu durant ces deux jours sur les axes prioritaires contenus dans le plan d’actions 2019-2021 pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières au Tchad. Les conclusions issues des travaux serviront efficacement à l’exécution des prochaines étapes de la mise en œuvre du PMM au Tchad.



Pour le représentant de la cheffe de mission de l’OIM au Tchad, Mr Jacob Kienzle, la journée a été dédiée à la revue du plan d’actions prioritaires 2019-2021 pour la mise en œuvre du PMM au Tchad, élaboré il y a deux ans et demi. Les participants ont rassemblé des informations sur la situation de mise en œuvre des différentes priorités du plan.



D'après Jacob Kienzle, la volonté que les participants ont démontré au cours des deux dernières journées montre combien le Tchad, en tant que pays champion de la mise en œuvre du PMM, est engagé pour une bonne gouvernance des migrations sur son territoire.