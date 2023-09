TCHAD

Le Tchad envisage d'adopter un Code du Tourisme

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 19 Septembre 2023

Le Tchad, indépendant depuis 1960 et couvrant une superficie de 1 284 000 km2, possède un énorme potentiel touristique mais ne dispose pas encore d'un code du tourisme. Dans le but de combler cette lacune, le Ministère des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique et du Tourisme a organisé un atelier du 18 au 19 septembre 2023 visant à élaborer un code du tourisme pour le Tchad.