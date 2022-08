Le Tchad envisage la création d'une nouvelle compagnie aérienne

"En ce moment, nous sommes en train de créer une autre compagnie à la place de Tchadia", a révélé Brahim Guihini Dadi, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC), dans l'émission Lalekou de la Télévision nationale. "J'espère que cette fois-ci, ça va marcher", a-t-il ajouté.



Liquidation de Tchadia Airlines



La compagnie Tchadia Airlines a été dissoute et mise en liquidation, moins de quatre ans après sa création, à l'issue d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 juillet 2022.



Du fait des pertes successives des exercices 2019, 2020 et 2021, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. L'assemblée a constaté l'absence de perspectives de redressement des activités.



Le Tchad n'a désormais plus de compagnie aérienne nationale. Le pays n'est pas parvenu à hisser une compagnie aérienne nationale, malgré cinq tentatives.



"Cinq fois, on ne peut pas parler d'essai. Si nous ne pouvons pas développer une compagnie, que nous n'avons pas l'expertise, demandons à une compagnie étrangère de mettre son hub à N'Djamena", préconise Brahim Guihini Dadi.



Qu'est-ce qui n'a pas marché ?



Brahim Guihini Dadi identifie plusieurs facteurs comme étant à l'origine des "actes de décès" des différentes compagnies nationales : "on met des gens qui ne sont pas capables" mais aussi l'influence de l'État car "chacun veut voyager avec sa famille à zéro franc en obtenant des billets, alors qu'il y a des charges d'exploitation assez lourdes".



La compagnie "Toumaï avait très bien marché. Malheureusement, la mauvaise gestion a fait que la compagnie est décédée", relève le directeur général de l'ADAC.