Le Tchad est le pays le plus stressant au monde, selon le rapport Gallup

Les citoyens du monde entier sont de plus en plus stressés - un sondage révèle que ceux du Tchad sont les plus misérables, rapporte le média anglais The Sun.



Le rapport annuel Gallup Global Emotions Report interroge 150 000 personnes dans plus de 140 pays sur leurs expériences positives et négatives. "La nation est en proie à la pauvreté, a été déchirée par un conflit interne et une crise humanitaire. Environ 72% des habitants du pays ont déclaré avoir eu du mal à se permettre d'acheter de la nourriture à un moment donné au cours de l'année.



D'après le rapport annuel Gallup Global Emotions Report, un sondage en 10 questions a été mené auprès de 150 000 personnes dans plus de 140 pays. Les participants ont été interrogés sur les émotions positives et négatives de la veille. Les questions vont de "Avez-vous souri ou ri hier?" à "Avez-vous appris ou fait quelque chose d'intéressant hier?" à "Avez-vous ressenti une douleur physique?"



Gallup a déclaré que "le score global du Tchad reflète au moins en partie la violence, le déplacement et l'effondrement des services de base qui ont affecté des milliers de personnes."



L'économie tchadienne est en récession profonde depuis la chute des prix du pétrole en 2014 et le niveau de vie continue de baisser dans ce pays d'Afrique centrale. Près de 6 millions de ses 15 millions d’habitants vivent dans une pauvreté extrême.



Le pays le plus positif est le Paraguay. Le Royaume-Uni est 46ème, les États-Unis 39ème. La Grèce est la plus stressée.



La République centrafricaine, qui était en tête de l'indice de la misère en 2017, n'a pas été interrogée dans le dernier rapport.