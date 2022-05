Le Tchad est « un pays sans ambitions » (Rongone Léopold)

Le coordonnateur du Mouvement de la Révolution de Jeunes pour un Tchad Nouveau, Rongone Léopold, a animé un point de presse relatif aux moments sombres (crise de Kouri Bougoudi) que traversent actuellement le Tchad, ce 31 mai 2022 dans une salle de la place.



Dans son mot introductif, le coordinateur a qualifié le Tchad de pays « sans objectifs, sans ambitions » et qui se trouve sur une pente raide « menant très probablement le peuple vers un imminent carnage, surtout si le peuple tchadien ne reste pas vigilant et ne fait pas montre de son sens patriotique ».



Pour lui, les faits sont évolutifs et de plus en plus désastreux, le génocide fratricide de Kouribougoudi étant une parfaite illustration. Suite aux événements malheureux de Kouribougoudi, le mouvement a fait son analyse. Selon cette analyse, il ressort que la zone de Kouribougoudi est très riche en or, donc “ciblée pour l’installation” d’une supposée “base militaire” étrangère.



Et comme cette zone connait un afflux de Tchadiens, il faut d’abord s’en débarrasser pour laisser libre champ, a souligné le mouvement dans son analyse. « Cette analyse est le résultat du silence absolu du gouvernement tchadien et celui de nos supposés conseillers nationaux de transition sur le sujet », a relevé l’orateur.



Pour ces jeunes, « la France au Tchad est un danger pour toute l’Afrique francophone ».



Parlant des arrestations de manifestations du 14 mai, le mouvement demande au gouvernement de limiter la haine dans le cœur du peuple tchadien, en libérant immédiatement les leaders arrêtés lors des dernières manifestations. Sinon, le mouvement fera ce qui est à son pouvoir, pour exprimer son mécontentement dans les jours à venir, prévient le coordinateur.



Enfin, le mouvement lance un vibrant appel à toute la jeunesse tchadienne de se lever, d’assumer et d’arracher sa liberté de la main de l’oppresseur.