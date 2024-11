Le Tchad et Chirurgie Solidaire s'unissent pour révolutionner la chirurgie au pays

L'observation chirurgicale au cœur des discussions



Au centre des échanges, l'observation chirurgicale a été largement évoquée. Cette technique innovante permet de réaliser des interventions chirurgicales moins invasives, réduisant ainsi les risques pour les patients et accélérant leur récupération. Le Tchad, en adoptant cette pratique, se positionne à la pointe de la chirurgie moderne.





Les objectifs du partenariat



Ce partenariat entre le ministère de la Santé Publique et Chirurgie Solidaire vise plusieurs objectifs :



Renforcer les capacités locales: En formant les professionnels de santé tchadiens, notamment en anesthésie et en chirurgie fondamentale, ce partenariat permettra de renforcer l'autonomie du système de santé.

Améliorer l'accès aux soins: Grâce à l'introduction de nouvelles techniques chirurgicales, comme l'observation chirurgicale, de plus en plus de Tchadiens pourront bénéficier de soins de qualité.

Lutter contre les évacuations sanitaires: En développant les compétences médicales sur place, le partenariat contribuera à réduire le nombre d'évacuations sanitaires vers l'étranger, souvent coûteuses et difficiles pour les patients.

Décentraliser les soins: Le ministère de la Santé Publique souhaite étendre l'accès aux soins chirurgicaux à l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones les plus reculées.

La chirurgie de la cataracte au cœur du dispositif



Un accent particulier a été mis sur la chirurgie de la cataracte. Cette intervention, relativement simple mais essentielle, permettra de redonner la vue à de nombreux Tchadiens souffrant de cette pathologie. Le professeur Shoa Ocheemi a annoncé que des formations seront organisées dans les hôpitaux universitaires du pays pour permettre aux chirurgiens tchadiens de maîtriser cette technique.





Un engagement fort de toutes les parties prenantes



Les représentants des hôpitaux universitaires maternel et infantile et de l'hôpital Renaissance ont exprimé leur enthousiasme face à ce partenariat. Ils ont souligné l'importance de mettre en œuvre les recommandations de Chirurgie Solidaire pour améliorer la qualité des soins et répondre aux besoins de la population.







Ce partenariat entre le Tchad et Chirurgie Solidaire est une excellente nouvelle pour la santé des Tchadiens. En combinant les expertises et les ressources de chacun, les deux parties œuvrent pour un avenir meilleur en matière de soins de santé. Ce projet est un exemple concret de coopération internationale et d'engagement pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables.